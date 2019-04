Formel E: Neuseeländer Evans gewinnt Geduldsrennen von Rom

In der Formel E ähnelt weiter kein Siegergesicht dem anderen. Der siebente WM-Lauf der Elektro-Rennklasse hat den siebenten unterschiedlichen Saison-Gewinner vom siebenten Rennstall gebracht. Jaguar-Pilot Mitch Evans setzte sich am Samstag in einem turbulenten und lange Zeit mit Roter Flagge unterbrochenen Europa-Auftakt in Rom durch.

Evans verwies Pole-Mann Andre Lotterer aus Deutschland und den Belgier Stoffel Vandoorne auf die Plätze und ist damit der erste Führende der fünfteiligen Europa-Serie, die vom österreichischen Stahlriesen Voestalpine als namensgebender Sponsor unterstützt wird. In der WM-Wertung löste Mahindra-Fahrer Jerome D'Ambrosio (65) den zuvor führenden Antonio Felix da Costa ( BMW/64) ab.