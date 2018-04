Formel E: Heimsieg für Vergne bei ePrix in Paris

Ein perfekter Samstag für Jean-Eric Vergne: Der französische Techeetah-Pilot gewann den ePrix von Paris und setzte sich damit in der Formel-E-Gesamtwertung an der Spitze deutlich ab. Platz zwei in Paris ging an den Brasilianer Lucas di Grassi, Dritter wurde der Meisterschaftszweite Sam Bird - allerdings nur auf drei Rädern.

Bis kurz vor Schluss hatte Vergnes Teamkollege Andre Lotterer auf dem zweiten Platz gelegen - erst wenige Kurven vor Schluss ging ihm die Energie aus, in Schleichfahrt näherte der Deutsche sich der Ziellinie. Während aber di Grassi problemlos den Weg vorbeifand, verschätzte sich der dahinterliegende Bird und prallte ungebremst ins Heck des Techeetah-Piloten. Mit abgerissener Vorderradaufhängung brachte der Brite seinen Renner dennoch auf dem Podest ins Ziel.