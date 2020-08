Formel E: Günther nach Sieg in Berlin "unbeschreiblich glücklich"

Günther gelangen zuvor in dieser Saison bereits ein Sieg und ein zweiter Platz. Im Klassement kletterte er von Platz neun auf zwei, er hat allerdings 68 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Antonio Felix da Costa, der nach drei Siegen in Serie am Samstag Vierter wurde.

Die erste vollelektrische Rennserie beschließt ihre Saison nach einer rund fünfmonatigen Unterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie mit insgesamt sechs Rennen in neun Tagen in Berlin unter strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Die Entscheidung über den Titel wird spätestens am kommenden Donnerstag beim letzten Saisonrennen fallen.