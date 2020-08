Formel E: Da Costa baut Führung aus - Günther ohne Punkte

Antonio Felix da Costa aus Portugal fährt seinem ersten WM-Titel in der Formel E entgegen. Beim siebenten Lauf auf dem Flughafen Tempelhof in Berlin dominierte der Techeetah-Pilot am Donnerstag erneut souverän wie schon am Vortag die Konkurrenz. Der 28-Jährige siegte vor den beiden Ex-Weltmeistern Sebastien Buemi (SUI) und dem brasilianischen Audi-Piloten Lucas di Grassi.

Mit seinem dritten Saisonsieg - dem dritten in Folge - baute Da Costa seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 125 Zähler aus. Mit großem Abstand teilen sich Di Grassi und der Mercedes-Fahrer Stoffel Vandoorne (BEL) mit 57 Punkten den zweiten Rang.