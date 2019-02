Formel E: Brasilianer Di Grassi gewinnt in Mexiko

Der Brasilianer Lucas di Grassi hat am Samstag das vierte Formel-E-Saisonrennen in Mexiko-Stadt gewonnen. Der Audi-Pilot setzte sich nach 45 Runden vor dem portugiesischen BMW-Fahrer Antonio Felix da Costa (+0,436 Sekunden) sowie dem italienisch-schweizerischen Doppel-Staatsbürger Edoardo Mortara (Venturi/+0,745) durch. Damit gab es in den bisherigen Saisonrennen vier verschiedene Sieger.

Neuer Führender in der Gesamtwertung ist der Belgier Jerome d'Ambrosio (Mahindra), der in Mexiko Vierter (+1,159) wurde. Er hält bei 53 Punkten, Da Costa (46) ist sein erster Verfolger. Das Rennen am Samstag war nach einem spektakulären Auffahr-Unfall des Brasilianers Nelson Piquet jr. in der dritten Runde für rund eine halbe Stunde unterbrochen worden. Der brasilianische Ex-Formel-1-Ferrari-Pilot Felipe Massa (Venturi) holte mit Rang acht seine ersten Formel-E-Punkte. Das fünfte Saisonrennen folgt am 10. März in Hongkong.