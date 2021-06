Vettel egalisiert Schumachers Allzeitrekord

Sebastian Vettel ist nicht zu stoppen. Weder von einem chaotischen Boxenstopp in Runde 49, noch vom einsetzenden Regen in der Schlussphase des Rennens.

Der Deutsche gewann auch das letzte Rennen der Saison in São Paulo und somit sein neuntes Rennen in Serie. Dies gelang (in einer Saison) noch keinem anderen Piloten. Von 19 Saison-Rennen hat der Weltmeister 13 gewonnen. Das war vor ihm nur Michael Schumacher gelungen. Doch so souverän, wie Vettels Performance in der zweiten Saisonhälfte war, war sein Auftritt in Brasilien nicht. Zwar setzte er sich schon nach der zweiten Runde ab, doch beim zweiten Reifenwechsel passierte seinem Team einer der seltenen Fehler. Vettel fuhr an die Box – doch die Reifen lagen noch nicht bereit. Ewig lange 13 Sekunden dauerte der Aufenthalt in der Box.

Trotz dieses Fauxpas fuhr Vettel sicher zum Sieg. Fast gerührt sagte er nach der Zieldurchfahrt zu seinem Team: „Ich liebe euch, das war unglaublich.“ Und: „Ich bin traurig, dass die Saison jetzt vorbei ist.“