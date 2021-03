Formel 1: Teamchef von Alfa Romeo fehlt wegen Corona-Infektion

Kurz vor dem Start der Formel-1-Testfahrten in Bahrain ist Alfa-Romeo-Teamchef Frederic Vasseur positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Franzose habe sich sofort in Quarantäne begeben und werde nicht zu den dreitägigen Tests in der Wüste von Sakhir reisen, teilte der Rennstall am Donnerstag mit.

Die Formel 1 erklärte, dass kein anderes Teammitglied betroffen sei. Die Stammpiloten des Rennstalls sind der Finne Kimi Räikkönen und der Italiener Antonio Giovinazzi.