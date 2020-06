Nico Rosberg war der Krawallmacher

Am zweiten Tag der Testfahrten in Barcelona testete Nico Rosberg an seinem Mercedes den Megafon-Auspuff, der die Formel 1 nach den Regeländerungen für 2014 wieder lauter machen soll. Fazit: Der Bauteil hat den Sound verändert, eine Lautstärke wie im Vorjahr wurde aber nicht annähernd erreicht. "Ich bin eine Runde hinter Nico gefahren, habe aber nicht viel hören können", sagte Daniel Juncadella, der Testfahrer von Force India.

Das Thema beschäftigt mittlerweile auch den Weltverband FIA, der Akustik-Ingenieure beauftragt hat, sich des Problems anzunehmen. Sie sollen eine Analyse aller Lärmquellen vornehmen und danach Regeländerungen vorschlagen – denn ein Auspuff wie jener von Mercedes ist derzeit nicht erlaubt. Bevor alle Autos mit neuen Auspuffsystemen fahren, müssen die Teams noch testen, ob die neue Variante die Leistung ihrer Autos nicht schmälert.

Ihren ersten echten Formel-1-Test absolvierte Toto Wolffs Ehefrau Susie Wolff. Sie pilotierte einen Williams. Nach sechs Runden drehte sich die Britin, sonst verlief ihr Tag durchaus positiv. Tagesschnellster war Pastor Maldonado (Lotus) vor Rosberg ( Mercedes). Wolff belegte Rang fünf, noch vor Sebastian Vettel ( Red Bull/7.).