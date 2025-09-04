Die Erinnerung an Lauda soll Ferrari von der tristen Gegenwart ablenken

Vielleicht kommt diese Zeitreise für Lewis Hamilton gerade recht. Nicht ein paar Tage zurück zum niederschmetternden Doppel-Aus beim Großen Preis der Niederlande, sondern gleich mal ein halbes Jahrhundert beim so emotionalen Heim-Grand-Prix von Ferrari. Zu Ehren des ersten WM-Triumphes von Niki Lauda im Ferrari an diesem Sonntag vor 50 Jahren werden die Autos von Hamilton und dessen Teamkollegen Charles Leclerc in Rot und Weiß lackiert. So wie der legendäre 312T des im Mai 2019 verstorbenen Lauda aus der Saison 1975. Lauda steuerte auch maßgeblich Hamiltons Formel-1-Karriere, mit seiner Unterstützung landete der Brite einst bei Mercedes wurde dort zum Rekordweltmeister. Und nun, in einer Zeit, in der der Glanz des 105-maligen Grand-Prix-Gewinners und 104-maligen Polesetters im Ferrari schwere Kratzer abbekommt, wirkt ein Lauda-Credo wie eine wohl gemeinte Mahnung: „Gewinnen ist die eine Sache, aber aus Niederlagen habe ich mehr gelernt.“

Vielleicht überstand Lauda damals nicht nur deswegen seine Zeit bei Ferrari, sondern holte zwei seiner drei Titel im roten Rennwagen. Vielleicht hielt er deswegen den riesigen Erwartungen und der manchmal auch zerstörerisch wirkenden Kraft des Herstellers aus dem kleinen Örtchen Maranello Stand. Was Vettel, Alonso und Hamilton gemeinsam haben Rückblick zum Jahresbeginn: Hamilton drehte erstmals Runden in einem Formel-1-Ferrari - und war hin und weg. „Es war eines der besten Gefühle meines Lebens“, schwärmte er: „Es gibt Tage, von denen du weißt, dass du sie ewig in Erinnerung behalten wirst.“ Bei Sebastian Vettel klang das Anfang 2015 so: „Ich werde nie vergessen, was heute passiert ist.“ Vettel, gekommen als viermaliger Weltmeister von Red Bull, scheiterte beim Versuch, die titellose Zeit der Scuderia zu beenden. Vor dem Deutschen war das Gleiche dem zweimaligen Champion Fernando Alonso widerfahren. 2007 gewann zuletzt ein Pilot in einem Ferrari den Titel. Es war Kimi Räikkönen, der finnische „Iceman“, der vom komplett eskalierten Stallzoff zwischen dem damaligen Rookie Hamilton und dem damals schon hochdekorierten Alonso bei McLaren profitierte. Nur einer war schlechter als Hamilton Einen Niedergang bei Ferrari wie Hamilton erlebten aber auch Vettel und Alonso nicht. Als „nutzlos“ bezeichnete sich der Brite bereits, hilflos und ratlos wirkt er immer wieder. Sein Sieg beim Sprintrennen in China - eine Ausnahme. Nicht ein Podestplatz in einem der bisher 15 Grand Prix - nur ein Ferrari-Neuzugang schnitt bisher schlechter ab: Didier Pironi blieb in seinen ersten 18 Rennen in den frühen 1980ern ohne Podestrang.

