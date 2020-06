Formel-1-Legende opferte Ferrari für die Karriere des Sohnes

Der Franzose Jean Alesi blickt auf eine knapp 12 Jahre andauernde Karriere in der Formel 1 zurück. Von 1989 bis 2001 fuhr der heute 56-Jährige unter anderem für Ferrari, Benetton oder Sauber. In 201 Rennen gelang Alesi zumindest ein Sieg, zudem 32 Podestplätze.

Knapp 20 Jahre später ist es nun sein Sohn, Giuliano, der eine Karriere in der Formel 1 anstrebt. Und das ist keine billige Angelegenheit, wie der Vater nun bei Sky Sports berichtete. Um Giuliano zu unterstützen verkaufte Alesi nun sogar einen Ferrari. "Ich bin sehr, sehr traurig darüber, weil ich ein ehemaliger Formel-1-Fahrer bin, Beziehungen habe - und trotzdem meinen Ferrari verkaufen musste, damit mein Sohn das Budget hat, um in der Formel 2 zu fahren", so die Formel-1-Legende gegenüber Sky.