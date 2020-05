Fünf Fragen zum Spektakel in Spielberg

Die Antwort ist einfach: Mercedes. Alles andere als ein Sieg der Silberpfeile wäre eine Sensation. Das Werksteam hat es als erster Rennstall seit Ferrari 1952/ 1953 geschafft, in sieben Rennen in Serie mit jeweils zwei Autos auf das Podest zu fahren. Dass jedoch Nico Rosberg seinen Vorjahressieg wiederholen kann, ist angesichts der Form von Weltmeister Lewis Hamilton eher unwahrscheinlich. Der WM-Führende aus England kann zudem in Spielberg einen Langzeit-Rekord der Formel 1 einstellen: Der 29-Jährige lag in den vergangenen 16 Rennen jeweils zumindest eine Runde lang in Führung. Die Bestmarke liegt bei 17 Rennen und wurde vor 45 Jahren von Jackie Stewart aufgestellt.

Wer sind die Herausforderer?

Der erste Jäger wird erneut Ferrari sein, obwohl die Scuderia zuletzt in Kanada erstmals in dieser Saison nicht auf das Podest fuhr. Wiedererstarkt zeigt sich vor dem Österreich-Rennen die Williams-Fraktion, die sich dank Mercedes-Kraft im Heck bereits im Vorjahr die Poleposition in Spielberg sichern konnte.

Wie steht es sportlich um Red Bull?

Auch heuer dürften die Gastgeber sportlich nicht viel zu feiern haben. In der Konstrukteurswertung liegen Red Bull Racing und Toro Rosso auf den Rängen vier und acht. Die Ursache ist altbekannt: der Motor. Er ist schwächer und anfälliger als jene der Konkurrenz. Ausgerechnet beim Heimspiel dürften Daniel Ricciardo und Daniil Kwjat jeweils ihr fünftes Triebwerk eingebaut bekommen.

Da nur vier pro Saison erlaubt sind, drohen Strafen. "Unsere Simulation hat ergeben, dass uns der Motor am Red-Bull-Ring noch mehr Zeit kosten wird als in Montreal. Deshalb ergibt ein taktischer Motorwechsel dort am meisten Sinn", sagt Teamchef Christian Horner und fügt an: "Wir müssen damit rechnen, dass wir in der letzten Reihe stehen und dann auch noch Zeitstrafen kassieren, wenn es die Fahrer von der Rundenzeit her nicht in die Top Ten schaffen." Gemeinsam mit Renault wird an einem komplett überarbeiteten Antrieb gearbeitet. "In drei Wochen sollten wir wissen, ob das neue Projekt, das sich auf dem Prüfstand befindet, funktioniert oder nicht", sagt Red-Bull-Berater Helmut Marko. Mit einem Einsatz ist aber erst im Herbst zu rechnen.

