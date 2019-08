Ferrari-Jungspund Leclerc am Freitag Schnellster in Spa

Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Sebastian Vettel hat den ersten Trainingstag vor dem Belgien-Grand-Prix dominiert. Der Monegasse Leclerc stellte am Freitagnachmittag in Spa in 1:44,123 Minuten die Bestzeit auf, am Vormittag war der vierfache Formel-1-Weltmeister Vettel mit 1:44,574 der Schnellste gewesen. Die Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und Lewis Hamilton mussten sich geschlagen geben.

Vettel stapelte vor dem 13. WM-Lauf am Sonntag tief, was die Aussichten seiner Mannschaft betrifft. Zwar würde die anspruchsvolle Strecke mit ihren langen Geraden und schwierigen Kurvenpassagen "auf dem Papier" gut zum starken Ferrari-Motor passen, aber "wir können nicht davon sprechen, dass wir in der Favoritenrolle sind, denn wir haben zuletzt in Ungarn ziemlich klar verloren". Der Deutsche hatte am 26. August 2018 in Spa seinen bisher letzten Sieg gefeiert.