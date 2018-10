Force India auch 2019 mit Sergio Perez am Steuer

Die letzten freien Cockpits in der Formel-1-WM für 2019 werden sich in den nächsten Tagen und Wochen füllen. Am Donnerstag fügte sich ein weiteres Puzzlestück in das Gesamtbild: Racing Point Force India bestätigte vor dem Großen Preis der USA am Wochenende, dass der Mexikaner Sergio Perez auch im kommenden Jahr wieder im Cockpit sitzen wird.

Für den Routinier wird es die sechste Saison mit dem Team, für das er in der Vergangenheit schon fünf Mal auf dem Podest stand, zuletzt beim Großen Preis von Aserbaidschan in diesem Jahr. "Force India ist seit 2014 mein Zuhause", so Perez in einer Aussendung des Teams. "Das neue Investment [von Lawrence Stroll, Anm.] macht mich zuversichtlich, und ich bin sehr aufgeregt, was die Zukunft bringt."