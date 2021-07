F1-Nachwuchshoffnung gewinnt Kart-Spektakel

Die österreichischen Motorsport-Fans sind in letzter Zeit nicht gerade verwöhnt worden. Jetzt schickt sich ein junger Oberösterreicher an, eine große Tradition fortzusetzen. Tommy Preining, 14-jähriger Sohn des ehenmaligen Motorrad-WM-Fahrers Andreas Preining, gewann am Wochenende seine Klasse ( Rotax Junior; 13-16 Jahre) des "SuperNationals XVII" in Las Vegas.