Erste Karriere-Pole: Verstappen steht hoch im Kurs

Den Vergleich mit Lewis Hamilton möchte der 76-Jährige nicht ziehen: "Wir hatten Lewis nie in unserem Team. Ich vergleiche ihn nur mit den Fahrern, die wir hatten." Lewis Hamilton wurde in Ungarn ebenfalls schon auf eine mögliche Partnerschaft mit Verstappen angesprochen. "Damit habe ich kein Problem", erklärt der WM-Führende auf die mögliche Konstellation in Ungarn angesprochen.

Der fünffache Weltmeister betont zwar, wie gut die Zusammenarbeit mit Valtteri Bottas läuft, kann dem Charme einer Paarung Hamilton/ Verstappen aber durchaus Gutes abgewinnen. Erst nach dem Grand Prix von Deutschland stellte sein ehemaliger Rivale Nico Rosberg die gewagte These auf, dass Verstappen im Mercedes schneller wäre als Hamilton. Der wiederum will es wissen: "Ich habe gehört, dass ich ihn nur schlage, weil wir in verschiedenen Autos sitzen. Ich würde gerne zeigen, dass das nicht so ist."