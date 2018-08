Ericsson sorgt mit Trainingscrash für Schreckmoment

Sauber-Pilot Marcus Ericsson hat mit einem Crash kurz nach dem Beginn des 2. Freien Trainings in Monza für eine Unterbrechung und einen Schreckmoment gesorgt: Der Schwede verlor wohl aufgrund eines Defekts an seinem Sauber am Ende der Start-Ziel-Geraden beim Bremsen die Kontrolle über seinen Boliden, schlug in die Streckenbegrenzung ein und überschlug sich in der Folge mehrfach.

Glück im Unglück hatte aber nicht nur Ericsson, der seinen Crash unverletzt überstand, sondern auch eine Streckenposten, die unmittelbar am Unfallort hinter der Leitplanke standen und sich vor dem heranfliegenden Fahrzeug retten mussten. Nach dem Unfall war das Training für einige Minuten unterbrochen, weil Aufräumarbeiten nötig waren.