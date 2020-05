Ein Österreicher unter Flutlicht

Am Samstag geht es in Katar unter Flutlicht um die ersten WM-Punkte des Jahres. Einziger Österreicher am Start ist der Oberösterreicher Pascal Rauchenecker (19) auf KTM in der Nachwuchsklasse MX2. Rauchenecker war schon 2012 in der MX2 unterwegs, ehe ein schwerer Sturz im Juni beinahe seine Karriere beendet hätte. Erst als wegen anhaltender Schmerzen eine weitere Untersuchung in der Klinik Wels stattgefunden hatte, wurde der Bruch des ersten Halswirbels entdeckt. Nach über vier Monaten Rehabilitation ist er wieder fit. Für sein neues Team Standing Construct Racing soll Rauchenecker regelmäßig in die Top Ten fahren.

Die auf Europa beschränkte MX3-Serie mit Weltmeister Matthias Walkner aus Salzburg startet erst am 1. April in Valkenswaard in den Niederlanden. Hohe Erwartungen hat man heuer bei KTM: Die Österreicher holten 2012 gesamt 20 WM-Titel sowie Siege bei der Dakar-Rallye und bei der US-Motocross-Meisterschaft.