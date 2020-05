Ein neuer Motor bringt Ferrari 20 PS mehr

Ein signifikantes Motorenupdate soll Ferrari näher an Mercedes herangebracht haben. "Wir versuchen alles, um die Lücke zu schließen", sagte Ferrari-Star Sebastian Vettel. Die Hoffnung liegt auf einem überarbeiteten Triebwerk, das Ferrari im Zusammenspiel mit einem verbesserten Sprit mehr als 20 zusätzliche PS bringen soll. Mercedes dagegen hat seine Antriebseinheit nur im Standfestigkeitsbereich weiterentwickelt.

Den Angriff ließ sich Ferrari drei sogenannte Tokens kosten. Mit diesen Jetons müssen die Teams in dieser Saison Entwicklungen am Motor bezahlen. Mercedes hat schon im Winter mehr davon aufgewendet als die Konkurrenz. Wie Ferrari haben die Silberpfeile noch sieben Stück davon übrig, verriet der WM-Zweite Nico Rosberg. Eingesetzt werden dürften sie aber erst in der zweiten Saisonhälfte.