DTM: Philipp Eng auf dem Podium, Boxen-Drama um Lucas Auer

Auch Auers Mercedes-Kollege Edoardo Mortara und BMW-Routinier Bruno Spengler rutschten in der Box und trafen ihre Mechaniker. Während der von Auer getroffene Marshall mit einem offenen Unterschenkelbruch ins Spital geflogen wurde, gingen die anderen beiden Unfälle glimpflicher aus.

In der Folge musste das Rennen unterbrochen werden, um die verletzten Mechaniker zu versorgen und ins Medical Center zu bringen. Nach langer Ungewissheit erfolgte schließlich der Restart auf Trockenreifen bei noch 25 verbleibenden Minuten.

Eng auf dem Podest

Nur einer verpasste den Wechsel von den Regenpneus auf Slicks - der Meisterschaftsführende Gary Paffett wurde von seinen Mechanikern mit Regenreifen losgeschickt, er musste das Feld ziehen lassen und durfte erst nach zwei Runden die Box ansteuern, um zu wechseln.

Vorne enteilten zunächst Daniel Juncadella und Pascal Wehrlein. Weil aber beide noch an die Box mussten, spülte es die am Vortag noch abgeschlagene BMW-Truppe - darunter auch den Salzburger Philipp Eng – nach vorne. Am Ende siegte Marco Wittmann vor dem neuen Gesamtführenden Timo Glock und Eng. Für Eng war es bereits der zweite Podestplatz in seiner Rookie-Saison. Für Auer reichte es am Ende zu Rang neun.

Ärger hatte es schon vor dem Rennen bei Gerhard Berger gegeben. Der DTM-Chef vermutete eine Teamorder beim Mercedes-Doppelsieg am Vortag. Auer, der Bergers Neffe ist, war in Führung liegend von seinem Markenkollegen Paul di Resta überholt worden. Der Schotte hatte anschließend gewonnen. Auer zeigte in der Situation keine Gegenwehr. "Das ist meiner Meinung nach ein Rückschlag für die DTM und für mich ein Schlag ins Gesicht. Ich war der Meinung, solche Spielereien sind vorbei", sagte Berger der Deutschen Presse-Agentur.