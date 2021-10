DTM: Lucas Auer feiert seinen zweiten Saisonsieg

Auer bedankte sich explizit bei seinem Team. „Das Auto war gestern nach dem Zwischenfall erheblich beschädigt. Doch die Jungs haben einen tollen Job gemacht. Mein Mercedes fühlte sich heute sogar noch besser an“, freute sich der Neffe von DTM-Boss Gerhard Berger nach seinem insgesamt siebenten DTM-Sieg.

Ganz wichtig im Rennen sei gewesen, dass er schnell an van der Linde vorbeigekommen sei. „Danach habe ich das Rennen kontrollieren können. Ich bin mega happy, und freue mich jetzt auf das Finale nächste Woche am Norisring. Denn ein Stadtkurs ist immer etwas Besonderes.“

In der Gesamtwertung führt Serien-Rookie Lawson mit 206 Zählern vor van der Linde (192) und Götz (180), Auer liegt mit 125 Punkten an siebenter Stelle. Mercedes hat übrigens schon vor dem Finale die Markenwertung gewonnen.