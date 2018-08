Dovizioso und Lorenzo sorgen in Brünn für Ducati-Doppelsieg

Die Sommerpause in der MotoGP war kurz - aber lange genug für Andrea Dovizioso, um den Weg zurück auf die Siegerstraße zu finden. Der Ducati-Star bezwang beim Großen Preis von Tschechien in Brünn in einem Herzschlag-Finale seinen Teamkollegen Jorge Lorenzo und WM-Leader Marc Marquez (Honda).

Dovizioso hatte vom ersten Freitagstraining an die Favoritenrolle eingenommen und sich von der Pole-Position ins Rennen gehend gute Chancen ausgerechnet. Aber es war Altmeister Valentino Rossi, der sich in Kurve eins die Führung schnappte - diese aber nicht behaupten konnte. Am Ende musste sich der 39-Jährige, der in Brünn die Schallmauer von 6000 Punkten in der WM knackte, mit dem vierten Rang begnügen.

Einen Rückschlag erlebte unterdessen KTM - vor dem Heimrennen in Spielberg sind die Mattighofener in der MotoGP-WM am Boden: Pol Espargaro erlitt im Warm-Up am Sonntag einen Schlüsselbeinbruch, der für Österreich als Wildcard-Starter geplante Mika Kallio fällt nach einer Knie-OP noch lange aus, Bradley Smith kam in Runde eins zu Sturz.

Pech hatte auch ServusTV-Experte Stefan Bradl: Der Bayer kam als Honda-Testfahrer in Brünn mit einer Wildcard zum Einsatz, vertat sich aber schon in der ersten Runde und räumte bei seinem Sturz auch noch Maverick Vinales und eben KTM-Pilot Smith ab.