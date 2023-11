Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich die erste Pole Position seit der Formel-1-Rückkehr nach Las Vegas gesichert. Der Monegasse verwies am Samstag in der Qualifikation auf dem Flutlichtkurs seinen Teamkollegen Carlos Sainz auf den zweiten Platz, der allerdings schon am Vortag wegen eines unverschuldeten Schadens am Auto mit einer Startplatzstrafe von zehn Rängen belegt wurde.

Leclerc, für den es die fünfte Pole in dieser Saison und die 23. insgesamt ist, hofft, die Leistung im Rennen zu verbessern: "Ich bin natürlich happy, aber enttäuscht über meine Runden. Ich hoffe wir bringen es morgen besser zusammen." Er sei schon einmal für ein Partywochenende in Las Vegas gewesen und hofft für Samstagnacht auf einen weiteren Grund zu feiern.