Die Dakar-Serie von KTM unter Druck aus dem eigenen Stall

Also alles in trockenen Tüchern für KTM? Mitnichten. Denn auf Platz zwei, nur eine Minute hinter Price, liegt mit dem Chilenen Pablo Quintanilla ein Nicht-KTM-Pilot. Der 32-Jährige sitzt im Sattel einer Husqvarna und meldet zwei Tage vor dem Dakar-Finale ernsthafte Ansprüche auf den Gesamtsieg an.

Das große Finale

Es wäre bitter für KTM, wenn ausgerechnet Husqvarna die beeindruckende Dakar-Serie der Mattighofener beenden würde - schließlich kommt auch das Motorrad von Quintanilla aus dem eigenen Haus. Seit 2013 gehört die Marke Husqvarna nämlich KTM, und Quintanillas FR450 kommt ebenso aus dem Innviertel wie die KTM-Motorräder. Auf der Rundstrecke etwa waren in der Moto3-WM schon vor einigen Jahren KTM-Motorräder in den Husqvarna-Farben am Start.

Noch sind zwei Etappen zu fahren, und das Schicksal von Brabec und Barreda Bort macht deutlich, dass die Entscheidung 2019 erst auf den letzten Kilometern fallen wird. Und im Vierkampf an der Spitze hat KTM mit den Ex-Gesamtsiegern Walkner und Price sicherlich die heißesten Eisen im Feuer. Die vorletzte Etappe am Mittwoch nimmt Price als Gesamtführender in Angriff, eine Minute zurück liegt Quintanilla. Hinter Walkner auf Rang drei (+6:35 Minuten) und Yamaha-Ass van Beveren (+9:54 Minuten) tut sich schon eine große Lücke zum fünftplatzierten Andrew Short auf - der zweite Husqvarna-Pilot im Feld liegt schon fast vierzig Minuten hinter Price.