Comeback des Red Bull Air Race

Die schnellste Motorsportserie der Welt ist zurück. Nach einer dreijährigen Pause, in der das Red Bull Air Race vor allem sicherer gemacht wurde, stehen 2014 wieder acht Rennen für die Flug-Akrobaten auf dem Kalender. Am Start sind die Helden von einst und damit auch der österreichische Ex-Weltmeister Hannes Arch. Los geht es am 1. März traditionell in Abu Dhabi.



2010 hatte man aus Sicherheitsgründen die Reißleine gezogen, nachdem die Piloten bereits zu sehr ans Limit gegangen waren. Mit höheren Pylonen sowie Einheitsmotoren, -propellern und -abgasanlagen will man die Überflieger nun wieder einfangen. „Es wird weniger Kunstflug und mehr Racing, also Motorsport“, beschreibt Hannes Arch die hauptsächlichen Änderungen.