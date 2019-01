Bird gewinnt ePrix in Santiago de Chile vor Wehrlein

Der Sieger des dritten Formel-E-Rennens der Saison 2018/19 heißt Sam Bird. Der Brite aus dem Envision-Virgin-Team hielt in der Hitzeschlacht von Santiago de Chile den deutschen Pascal Wehrlein im Mahindra knapp hinter sich, profitierte aber auch von einem Fehler von Polesitter Sebastien Buemi, der seinen Nissan in Führung liegend in die Streckenbegrenzung warf.

Wehrlein hatte kurz vor Schluss noch die Chance auf den Sieg, musste aber aufgrund der Hitzeentwicklung - bei Außentemperaturen von 39 Grad in Santiago de Chile - zurückstecken und sich mit dem zweiten Platz begnügen. Für den Deutschen war es in seinem ersten wirklichen Formel-E-Rennen dennoch ein Traum-Einstand - den Saisonauftakt hatte er wegen eines noch laufenden Vertrags mit Mercedes auslassen müssen, in Marrakesch war er in Kurve eins in eine Kollision verwickelt worden und ausgeschieden.