Bestätigt: Suzuki befördert Joan Mir in die MotoGP-WM

Es hat sich schon abgezeichnet, nun ist es bestätigt: Joan Mir wird beim Suzuki-Werksteam in der MotoGP den Platz von Andrea Iannone einnehmen. Der Italiener muss beim japanischen Werksteam nach zwei Jahren seine Koffer packen, er wechselt zum Aprilia-Werksteam.

Mir wurde 2017 Weltmeister in der Moto3-Kategorie und stieg zur Saison 2018 in die Moto2-WM auf. Dort ist er aktuell WM-Fünfter. Mir ist bereits der Dritte Moto2-Pilot, dessen Aufstieg in die Königsklasse fixiert ist - der aktuelle WM-Leader Pecco Bagnaia wird ins Pramac-Ducati-Team wechseln, sein erster Verfolger Miguel Oliveira pilotiert kommende Saison eine KTM im Tech-3-Team.