Aufbruchstimmung in der MotoGP

Nach etlichen Geisterrennen haben die Fahrkünstler der MotoGP endlich wieder Zaungäste. Auch wenn die Atmosphäre in Misano in Covid-Zeiten mit den Rennen vergangener Jahre wenig gemein hat. 96.000 Zuschauer waren 2019 allein am Renntag zum Circuit Marco Simoncelli gepilgert, diesmal sind aus Sicherheitsgründen lediglich 10.000 Besucher zugelassen.

Doch dieser Hauch von Kulisse und Fan-Unterstützung scheint die Fahrer zu beflügeln, wie bereits das Qualifying für das Rennen am Sonntag zeigte. Der Spanier Maverick Viñales stellte dabei mit einer Zeit von 1:31.411 Minuten gleich einmal einen neuen Streckenrekord auf und sicherte sich die Poleposition.