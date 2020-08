1.421 Tests negativ, doch ausgerechnet den Chef hat es erwischt

Bereits am Dienstag waren zwei Personen aus dem Formel-E-Tross positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten die Formel E und der Internationale Automobilverband mit. Die 1.421 Tests waren tags zuvor durchgeführt worden. Beide hätten sich in Selbst-Quarantäne begeben, hieß es. Eine der beiden Personen bestätigte den positiven Test selbst: Dabei handelt es sich um den Teamchef des indischen Mahindra-Rennstalls, Dilbagh Gill.

Bis zum 13. August wird in den restlichen fünf WM-Läufen auf dem Flughafen-Kurs in Berlin-Tempelhof der Weltmeister ermittelt, nachdem die Rennserie aufgrund der Coronavirus-Pandemie seit März unterbrochen war.

Portugiesischer Sieg

Das erste Rennen beim Neustart der Serie am Mittwochabend gewann der Portugiese Antonio Felix da Costa. Der Techeetah-Pilot baute damit die Führung in der Gesamtwertung aus. Der Deutsch-Österreicher Maximilian Günther (BMW) wurde Achter. Das nächste Rennen folgt bereits am Donnerstag.