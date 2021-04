MotoGP: Rookie Jorge Martin brauste zur Pole

Der Neuling zeigte beim Qualifying für den Grand Prix am Sonntag in Katar ganz groß auf. Jorge Martin kurvte mit seiner Ducati auf Platz eins und verwies seinen Markenkollegen Zarco auf den zweiten Rang. Dritter wurde Yamaha-Pilot Maverick „Top Gun“ Viñales. Der Sieger der Vorwoche steigt mit viel Selbstvertrauen an diesem Wochenende in Katar auf seine Dienst-Yamaha.