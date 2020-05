Mord und Selbstmord in der NFL

Die NFL ist von einem tragischen Verbrechen erschüttert worden. Spieler Jovan Belcher von den Kansas City Chiefs beging auf dem Trainingsgelände seines Klubs Selbstmord, nachdem er zuvor offensichtlich auch seine Freundin erschossen hatte. Das berichteten mehrere lokale Medien am Samstag. Die Polizei bestätigte lediglich den Tod eines ungenannten Chiefs-Spielers durch eine Schusswaffenverletzung.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Samstag in der Früh. Nach dem Mord an seiner Freundin in deren Haus soll Belcher in die Nähe des Arrowhead-Stadions gefahren sein, um sich selbst zu richten. Der 25-Jährige spielte seit 2009 für Kansas City, war als Linebacker zuletzt Stammspieler. Sein Tod soll sich vor den Augen von Cheftrainer Romeo Crennel und Generalmanager Scott Pioli abgespielt haben.

Die Chiefs sind mit nur einem Sieg aus zwölf Saisonspielen aktuelles Schlusslicht der NFL. Am Sonntag stand ein Heimspiel gegen die Carolina Panthers auf dem Programm. Die Begegnung könnte in Anbetracht der Umstände aber abgesagt werden.