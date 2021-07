Montagnolli/Hansel fix im Achtelfinale

Die Vize-Europameisterinnen Sara Montagnolli/ Barbara Hansel haben bei den Europameisterschaften in Den Haag einen Top-Ten-Platz sicher. Das ÖVV-Duo gewann am Donnerstag mit einem 2:1 gegen die finnischen Nyström-Zwillinge auch sein drittes Pool-Match, steht damit im Achtelfinale. Doris und Stefanie Schwaiger verpassten das mit einem 1:2 gegen die Deutschen Köhler/Sude knapp, sie müssen in die Zwischenrunde.



Montagnolli/ Hansel haben damit am Freitag nur eine Partie. Gewinnen sie diese, stehen die Olympia-Aspirantinnen im Viertelfinale. Die Schwaiger-Schwestern müssen am Freitag zweimal gewinnen, um unter die letzten acht zu kommen. Die Waldviertlerinnen können im Olympia-Ranking nicht mehr von den London-Plätzen verdrängt werden, Montagnolli/ Hansel müssen vermutlich eher auf die Qualifikation über den Continental Cup hoffen.