Modus: So funktioniert der Ryder Cup

Alle vier Spieler schlagen mit dem eigenen Ball ab, spielen das Loch. Das bessere Ergebnis pro Team wird gewertet. Die Taktik verspricht Spannung, weil meist je ein Teammitglied auf Sicherheit spielt, während das andere volles Risiko in Kauf nimmt.

Im Medinah Country Club werden von Freitag bis Sonntag 28 Partien über 18 Loch gespielt: Jeweils vier Foursomes am Freitag und Samstagvormittag, am Nachmittag je vier Fourball-Partien. Am Schlusstag werden traditionell zwölf Einzelmatches ausgetragen.