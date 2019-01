Mitfavorit Kroatien gewinnt auch zweites Spiel bei Handball-WM

Mitfavorit Kroatien hat auch sein zweites Spiel bei der Handball-WM in Deutschland gewonnen und bleibt auf Kurs in Richtung Hauptrunde. Gegen die Japaner setzte sich Kroatien am Sonntag in der Münchner Olympiahalle mit 35:27 (18:13) durch.

Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel rückte Kroatien auf den zweiten Platz der Gruppe B hinter Mazedonien. In der Hauptrunde könnte es dann zu einem Duell mit der deutschen Mannschaft kommen.

Bester Werfer eines stark verjüngten kroatischen Teams war Zlatko Horvat mit acht Treffern.