Mit Schwung in die Olympia-Saison

Der Erfolgslauf von Clemens Doppler und Alexander Horst wurde bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier erst in der dritten Runde gestoppt. Auf der World Tour im polnischen Myslowice mussten sich die beiden dem amerikanischen Spitzenteam Gibb/ Rosenthal 1:2 (17, -16, 8) geschlagen geben. Aber nach den zwei Siegen gegen Vitor Felipe/Santos ( Bra) und Martins Plavins/ Janis Smedins (Let) schafften Doppler/ Horst schon zuvor den Einzug in die Top Ten.



"Ich bin einfach überglücklich, dass wir so in die Saison starten konnten. Da weiß man dann, warum man all die Mühen in der Vorbereitung auf sich nimmt", sagt Clemens Doppler, der sich über den Continental-Cup noch für Olympia in London qualifizieren will. Wenn er und sein Partner so weiterspielen, ist die Chance gar nicht so schlecht.

Beim Damen-Turnier im chinesischen Sanya kam es wieder einmal zum Duell der Österreicherinnen. Im Spiel um den Viertelfinaleinzug setzten sich Sara Montagnolli und Barbara Hansel gegen Doris und Stefanie Schwaiger 2:0 (19, 17) durch und kämpfen am Samstag um das Semifinale. Die von einem Darmvirus geschwächten Schwaigers beendeten das Turnier auf Rang neun.