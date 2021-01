Mit nur sieben Siegen: Washington fixiert Einzug ins NFL-Play-off

Das Washington Football Team hat sich am Sonntag (Ortszeit) den letzten Play-off-Platz der National Football League (NFL) gesichert. Der Hauptstadtklub setzte sich mit 20:14 bei den Philadelphia Eagles durch und behauptete dadurch den ersten Platz in der NFC-East-Division. Da Divisionssieger stets in die Play-offs einziehen, reichte Washington eine schwache Bilanz von sieben Siegen aus 16 Partien.

Neben Washington hatten sich in der NFC auch die Los Angeles Rams und die Chicago Bears noch am letzten Spieltag des Grunddurchgangs qualifiziert. Die Rams gewannen daheim mit 18:7 gegen die Arizona Cardinals. Chicago jubelte über den Einzug in die Wild-Card-Runde trotz einer 16:35-Heimniederlage gegen die Green Bay Packers und Star-Quarterback Aaron Rodgers, die durch den Sieg ein Freilos zum Auftakt der Postseason haben.