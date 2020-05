Mit Elektronik gegen menschliche Fehler

"Das ist das Tolle am Hawk-Eye. Es ist immer eine faire Sache, und du wirst nicht abgezockt, weil wir es haben", sagte selbst Stosur, die im ersten Fall nicht sicher war und den zweiten Ball auf der Linie gesehen hatte. Die Zuschauer im Louis-Armstrong-Stadium tobten, erst recht, als Kirilenko einen dritten Satz erzwang. Es nützte am Ende nichts, Stosur gewann 6:2, 6:7 (15:17), 6:3 und trifft nun im Viertelfinale auf Vera Swonarewa, die die Deutsche Sabine Lisicki, die von 8. bis 16. Oktober in Linz spielen wird, mit 6:2, 6:3 eliminierte.