Mit einem Star in Kitz Doppel spielen

In Kitzbühel spielen ab 22. Juli wieder zahlreiche Stars auf, die vom Publikum bejubelt werden. Jetzt gibt es die Möglichkeit zum Rollentausch: Der bet-at-home Cup in Kitzbühel sucht gemeinsam mit tennisnet.com und seinen Partnern einen Spieler, der an der Seite von Philipp Kohlschreiber den Doppel-Bewerb bestreiten wird.



Am Ende werden die ausgewählten Interessenten in einem Tie-Break-Turnier am 21. Juli den Partner des Deutschen Weltklassespielers ermitteln. Der Sieger schlägt damit erstmals bei einem ATP-Event auf. Anmeldungen gibt es unter

http://www.bet-at-home-cup.com/de/spiel-deines-lebens.html