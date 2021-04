Mit 56 Jahren: Olympiasiegerin am Coronavirus verstorben

Die ungarische Skeet-Olympiasiegerin Diana Igaly ist im Alter von 56 Jahren an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben. Das gab der ungarische Schützenverband am Freitag bekannt. Igaly war aufgrund von Komplikationen am Dienstag in ein Krankenhaus in Budapest eingeliefert worden.

Igaly hat bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen die Goldmedaille im Skeet gewonnen. Zudem war sie vierfache Weltmeisterin und sechsfache Europameisterin.