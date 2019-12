Mit 48 Jahren: Grazer Ex-Schwimmerin überraschend verstorben

Mit nur 48 Jahren ist die steirische Schwimm-Trainerin Ingrid Flöck verstorben. Sie war bis 2012 für 15 Jahre Trainerin beim USC Graz und arbeitete auch für den Österreichischen Schwimmverband als Betreuerin im Nachwuchs und Elitebereich. In ihrer aktiven Karriere brachte sie es auf 35 nationale Meistertitel und mehr als 100 steirische. Sie nahm an drei Europameisterschaften teil.

2012 nahm Flöck ein Trainerangebot in Kanada an. Ihre zu dem Zeitpunkt prominentesten Schützlinge in Österreich waren Martin Spitzer, Uschi Halbreiner, Eva Chaves-Diaz und der Schweizer Vize-Europameister Flori Lang.