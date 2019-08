Millionär und Gentleman: 10 Fakten über Football-Star Brady

Brady ist ein begehrtes Sammlerobjekt

Am 26. Februar wurde eine Tom-Brady-Sammelkarte (Trading Card) für 400.100 US-Dollar versteigert – so teuer wie noch keine andere im American Football. Dabei handelt es sich um eine von nur 100 hergestellten Karten aus seiner 2000er-Rookie-Saison. An die Werte der Baseballer kommt Bradys Rekord nicht heran: 2016 wurde eine Karte mit dem Baseballer Honus Wagner für 3,12 Millionen Dollar versteigert.

Brady war einmal die letzte Wahl

In einem Fan-Voting im Jahr 2000, als der Einsatz von Drew Bledsoe fraglich war, bekam der Rookie Brady nur 8,5 Prozent der Stimmen hinter Michael Bishop (78,5 Prozent) und John Friesz (12,8).

Warum Brady in den 12. Stock gezogen ist

Brady spielt mit der Rückennummer 12. Ein Zahl, die ihm viel bedeutet – wie er bei der Wahl seines Apartments in New York bewies. Er soll extra dafür bezahlt haben, um eine Etage höher, von der 11. in die 12. Etage zu ziehen.

Brady haut ab und zu ein Bier hinunter

Gesunde Ernährung ist ein Geheimnis seiner langen und erfolgreichen Karriere. Aber: Der sechsfache Super-Bowl-Gewinner kann Bier schnell trinken. Das bewies Brady in einer US-Talkshow, als er mit dem Moderator ein Glas Bier auf ex trank.