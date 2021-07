Mike Kress Head Coach des ÖBV-Damen-Nationalteams

Der 43-jährige gebürtige Amerikaner ist in derselben Funktion auch bei UBBC Herzogenburg in der heimischen Liga tätig. Für den ÖBV hat Kress, der seit 2002 in Österreich weilt, zuletzt das weibliche U18-Nationalteam betreut.

Ziel ist in erster Linie der Neuaufbau eines neuen Teams. Eine Damen-Auswahl hat es zuletzt im Mai 1999 in der Vorqualifikation zur EM 2001 gegeben. Erste Trainingslehrgänge sollen bereits in den kommenden Wochen durchgeführt werden.