Meusburger in 3. Australian-Open-Runde

Yvonne Meusburger wird ihrer Rolle als Österreichs Nummer eins immer mehr gerecht. Die 30-jährige Vorarlbergerin besiegte in der 3. Runde von Melbourne die Serbin Bojana Jovanovski, die Nummer 34 der Welt 3:6, 6:3, 6:2.

Das bringt dreifache Freuden: Erstmals steht Meusburger in der 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers, zudem wird sie am 27. Jänner ihr höchstes Ranking erreichen (derzeit ist sie die Nummer 49) – und – sie darf (voraussichtlich) am Samstag die Titelverteidigerin Viktoria Asarenka fordern. Die Weißrussin ist derzeit zudem hinter Serena Williams die Nummer zwei.

Meusburger musste nicht so schwitzen wie manche andere Damen, die bei 43 Grad ihr Tagwerk bestritten. Die Spiele wurden bis zu vier Stunden unterbrochen, zudem stellte sich am Abend (Ortszeit) auch noch Regen ein. Meusburgers erfolgreiches Match endete erst nach Mitternacht. Zeuge der Late-Night-Show auf Court 6 war auch der neue Fed-Cup-Kapitän Clemens Trimmel: „ Yvonne war vor allem Mitte des dritten Satz die mutigere Spielerin, sie hat das Match selbst gewonnen.“

Pech hatte Julian Knowle. Sein kanadischer Partner Vasek Pospisil gab während der Auftakt-Partie verletzungsbedingt auf. Das Duo führte gegen Bolt/Whittington ( USA) 2:1.