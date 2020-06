Melzer: Vom Tennis-Tiefpunkt zur Hochzeit

Das Love Game von Jürgen Melzer wird demnächst auf einen Höhepunkt zusteuern: Österreichs Topmann wird noch im September den Bund der Ehe eingehen, berichten die tschechischen Zeitungen Blesk und Aha! Iveta Benesova heißt die Auserwählte, sie kommt aus Tschechien und spielt obendrein auch gut Tennis.

Schon im Juni 2011 war der Niederösterreicher, 31, mit der heute 29-Jährigen in Wimbledon im Mixed engagiert. Die beiden bildeten damals schon ein erfolgreiches Paar und holten sich den Titel. Zumindest haben sich die beiden damals näher kennengelernt, Melzers damalige Partnerin – Ex-Schwimmerin Mirna Jukic – reiste während des Turniers aus London ab, kurz darauf ging diese Verbindung in die Brüche. Offiziell wurde die Beziehung von Melzer zu Benesova im November.

Seine Traumfrau hatte Österreichs Sportler des Jahres 2010 einmal so beschrieben: "Sie sollte sportlich sein und sich ein bisschen im Tennis auskennen. Sie muss meine Scherze verstehen und kann auch selbst lustig sein. Und sie sollte auch einmal den ganzen Nachmittag einfach nichts tun und nur mit mir auf der Couch liegen können."

In New York, wo am Montag die US Open starten, wird das Paar aber wenig Zeit haben, um auf der Couch zu liegen: Beide treten im Einzel- und im Doppelbewerb an. Melzer trifft dort auf einen Qualifikanten, die Vorarlbergerin Tamira Paszek auf die Weißrussin Olga Goworzowa.