Melzer ohne Break gegen Berdych

Der Einzelbewerb beim Hartplatzturnier in Peking war für Jürgen Melzer schon nach der ersten Runde zu Ende: Der 30-jährige Niederösterreicher unterlag dem tschechischen Weltranglistenzehnten Tomas Berdych 5:7, 5:7 und schaffte dabei kein Break.



Nach der zweiten Niederlage im vierten Aufeinandertreffen mit Berdych ist auch Melzers Jahresbilanz in den roten Bereich gerutscht: 20 Siege, 21 Niederlagen. Im Doppel spielt Melzer noch gemeinsam mit Mark Knowles ( Bahamas) in Peking, erste Hürde ist die kroatische Paarung Cilic/Ljubicic; kommende Woche geht es für den Deutsch-Wagramer in Schanghai weiter, ehe er ab 22. Oktober in der Wiener Stadthalle aufschlägt.