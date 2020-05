Melzer in Wien weiter, Thiem nicht

Nicht nur die Tennisspieler sorgen für glanzvolle Auftritte in der Wiener Stadthalle, sondern auch die leicht bekleideten, tanzenden Putzfrauen der Sponsorfirma.



Während die heißen Feger die rund 3000 Stadthallengäste unterhielten, behielt Jürgen Melzer seine weiße Weste in Wien. Österreichs Topmann schlug bei seinem heurigen Erstauftritt im Achtelfinale den Spanier Guillermo Garcia Lopez 7:5, 6:1.



Der Niederösterreicher ist damit erfreulicherweise seit 10. Oktober 2008 in der Stadthalle unbesiegt - damals scheiterte er im Viertelfinale am Spanier Feliciano Lopez. Am Donnerstag siegte er zum neunten Mal in Folge. "Es ist toll, dass mich das Publikum trotz des schwachen Herbstes so gut unterstützt hat", sagt der Sieger über die Besucher. "Ich bin erleichtert und habe vor allem sehr gut aufgeschlagen", sagt der Sieger über sich.



Das kann aber der nächste Gegner noch ein bisschen besser. Kevin Anderson, der 2,02-Meter-Mann aus Südafrika, schlägt am liebsten Asse und tut dies auch mit dem zweiten Aufschlag. 630 hatte er vor dem Wiener Turnier serviert und liegt damit im inoffiziellen Jahresranking auf Platz vier. In der Stadthalle konnten sich der Waldviertler Andreas Haider-Maurer und der Zyprier Marcos Baghdatis ein Bild von Andersons bester Waffe machen. Melzer ist in dieser Wertung die Nummer 43. "Ich bin der routinierte Spieler, das ist mein Vorteil", sagt der 30-Jährige vor der Partie mit dem 25-Jährigen am Freitag (nicht vor 16:30 Uhr).