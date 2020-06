Melzer fixiert Daviscup-Aufstieg

Sonntag, 14.45 Uhr, Wiener Neustadt, Arena Nova. 13 Österreicher in feschen rot-weißen Trainingsanzügen tanzen, umarmen einander und laden das Publikum zur Welle ein. Endlich wird der Sekt geöffnet, der nach der Doppelniederlage von Marach/Peya einen Tag länger im Kühlschrank bleiben musste.



Österreichs 13-köpfige Daviscup-Gemeinschaft und rund 3500 Fans feierten Jürgen Melzer. Der 30-jährige Niederösterreicher hatte soeben den Russen Alex Bogomolow jun. 6:2, 6:4, 6:1 geschlagen und im Achtelfinal-Duell mit Russland auf 3:1 gestellt. Tenniskenner wissen: Damit hat Österreich gewonnen und steht erstmals seit 1995 im Viertelfinale der Weltgruppe. "Ich habe den Ball heute sehr gut am Schläger gehabt und das Match immer kontrolliert", frohlockte Melzer, "das war mein schönster Sieg im Daviscup."



Der beste österreichische Tennisspieler zeigte nur kurze Schwächephasen. Er konnte es sich leisten, weil sein Gegner nur die ersten zehn Minuten wie eine Nummer 34 der Welt spielte. Melzer, die Nummer 40 im Ranking, diktierte die Partie und ließ sich erst gar nicht auf Spielchen ein. Nur zu Beginn waren sich die Fans nicht sicher, ob der Deutsch-Wagramer tatsächlich siegen würde. Gleich im ersten Aufschlag-Spiel musste er nämlich drei Break-Bälle abwehren. Er tat es und gewann den ersten Satz klar.



Zu diesem Zeitpunkt schlüpfte Melzers ehemaliger Teamkamerad Stefan Koubek, der am Samstag geehrt wurde, während des Verzehrs von Topfentascherln in die Rolle eines Propheten: "Jetzt gewinnt er in drei." Melzer siegte tatsächlich in drei Sätzen. Dem eingebürgerten Bogomolow jun. gelang es nicht einmal, den Schläger zu zertrümmern. Der blieb nach Wutanfällen ganz. Eingebürgert? Junior?