Melzer: Dritte Auftaktpleite in Folge

Aller schlechten Dinge sind drei: Jürgen Melzer hat die dritte Erstrundenniederlage in Folge bezogen. Österreichs Nummer eins im Tennis musste sich binnen einer Woche zum zweiten Mal dem Amerikaner Sam Querrey geschlagen geben.

Der auch bei Olympia zum Auftakt ausgeschiedene Niederösterreicher unterlag dem 29. der Weltranglisten in Cincinnati mit 6:4, 2:6, 4:6. In der Vorwoche in Toronto hatte die Nummer 36 der Welt glatt in zwei Sätzen gegen Querrey verloren.

Melzer hat derzeit alles – nur keinen positiven Lauf. Der Österreicher hat seit seinem Erstrundensieg in Wimbledon Ende Juni kein Einzelmatch mehr gewonnen und damit nur noch in der kommenden Woche in Winston-Salem die Chance auf dringend nötige Erfolgserlebnisse vor den US Open.

In Cincinnati traf Melzer im Anschluss im Doppel mit seinem deutschen Partner Philipp Petzschner erneut auf Querrey, der an der Seite seines Landsmanns James Blake antrat. Und wie konnte es anders sein – Melzer verlor auch diese Begegnung.