Melzer bricht sich die große Zehe

Jetzt ist die Zehe gebrochen und die US-Tour vorbei, noch ehe der Aufschlag dazu erfolgt wäre. "Er hat sich in der Nacht auf dem Weg zum WC verfangen", vermeldete Melzer-Manager Ronnie Leitgeb nüchtern. "Ein eindeutiger Bruch."



Noch ist unklar, wie lange Jürgen Melzer pausieren muss. Die österreichische Nummer 1, der am letzten Wochenende mit seinen beiden Siegen den Aufstieg ins Davis-Cup-Viertelfinale fixiert hatte, will sich noch Untersuchungen unterziehen. Ein Einsatz im Daviscup gegen Spanien erscheint aber realistisch.