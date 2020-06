Melzer bangt um die French Open

Zu verteidigen hätte Melzer in Paris nicht viel: Im Vorjahr scheiterte er bereits in Runde zwei in fünf Sätzen am Tschechen Lukas Rosol. Damals haderte Melzer mit Rückenproblemen und gestand einige Monate später: "Ich hätte in Paris nicht spielen dürfen."

Andreas Haider-Maurer ist wieder fit, muss aber aufgrund seines Rankings (151. in der Vorwoche) in die Qualifikation. Der Herren-Einzelbewerb in Paris könnte damit ohne österreichische Beteiligung stattfinden.

Bei den Damen sind es zumindest was die Teilnehmerzahl betrifft, besser aus: Tamira Paszek und Patricia Mayr-Achleitner schlagen bei den French Open im Hauptbewerb auf.