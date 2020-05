Meister Güssing gewinnt zum Auftakt in Wien

Besser kann eine Mission Titelverteidigung nicht beginnen. Mit einem deutlichen 92:79-Auswärtssieg im ersten Finalspiel starteten die Güssinger in die Best-of-five-Serie gegen BC Vienna und räumten dabei auch gleich mit dem Mythos vom Heimvorteil auf. Trotz Auswärtsauftakt hatten viele Burgenländer am Pfingstmontag den Weg in die Hauptstadt gefunden. Die Reise sollte sich lohnen, denn die Gäste im mit 1000 Zuschauern ausverkauften Admiral Dome hatten ab dem zweiten Viertel jede Menge Grund sich zu freuen.

Nachdem es in den ersten Minuten noch nach einer engeren Angelegenheit ausgesehen hatte, zogen die Güssinger davon und warfen sich bereits vor der Halbzeit einen sicheren Vorsprung heraus (53:44). Angeführt von Travis Taylor (20 Punkte, 9 Rebounds) baute der Meister von 2014 nach der Pause den Vorsprung sogar zwischenzeitlich auf 18 Punkte aus. In der Schlussphase holten die Gastgeber ( Amin Stevens: 19 Punkte, 11 Rebounds) zwar etwas auf, in Gefahr geriet der burgenländische Erfolg aber nie.